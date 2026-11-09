Rekam Jejak Mentereng Idham Azis, Eks Kapolri yang Absen di Hambalang saat Bahas Penyadapan

JAKARTA – Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis menjadi sorotan saat Presiden Prabowo Subianto menerima 10 eks Kapolri di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 8 November 2026. Dalam pertemuan tersebut Idham tidak hadir.

Prabowo menyambut langsung kedatangan para mantan Kapolri. Suasana pertemuan berlangsung hangat sejak para tokoh memasuki ruang pertemuan dan bersalaman. Prabowo bersama para mantan Kapolri membahas berbagai isu yang tengah terjadi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pertemuan mantan Kapolri dengan Presiden merupakan silaturahmi. Dalam pertemuan itu juga menyinggung soal penyadapan ilegal.

"Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

“Sehingga itu menjadi salah satu saja bagian daripada pembahasan yang kemudian dibahas oleh presiden,"tandasnya.

Profil Idham Azis

Idham Azis adalah Kapolri periode 2019-2021. Pria kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara 1963 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988 yang memiliki karier mentereng di Korps Bhayangkara.

Sebelum dipercaya menggantikan Tito Karnavian sebagai Kapolri pada 2019, Idham Azis adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Dia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat pada 2008, Dirreskrimum Polda Metro Jaya pada 2009, dan Wakil Kepala Densus 88 Antiteror pada 2010.

Kemudian, Dirtipidkor Bareskrim Polri pada 2013, Kapolda Sulawesi Tengah pada 2014, dan Irwil II Itwasum Polri pada 2016.