Heboh Penyadapan Presiden, Ulama hingga Santri Gelar Munajat Nasional Doakan Keselamatan Bangsa

Ulama hingga Santri Gelar Munajat Nasional Doakan Keselamatan Bangsa

JAKARTA — Sejumlah ulama, kiai dan santri dari berbagai pelosok Tanah Air menggelar doa bersama dan munajat nasional untuk mendoakan keselamatan bangsa di Pesantren Ekonomi Darul Ucwah, Kedoya, Jakarta Barat.

“Gerakan spiritual ini murni lahir dari kepedulian moral serta tanggung jawab keagamaan para ulama kampung terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Ketua Penasihat Mujadalah Kiai Kampung (MKK) se-Indonesia, Kiai Marsudi Syuhud, Senin (9/11/2026).

Wakil Ketua MUI ini menjelaskan, perjalanan suatu bangsa senantiasa dihadapkan pada berbagai ujian yang menuntut kesabaran serta permohonan pertolongan kepada Allah Ta’ala.

"Perjalanan bangsa tidak selalu mudah. Berbagai tantangan dan ujian membutuhkan persatuan, kesabaran, serta pertolongan Allah Ta’ala.

“Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memohon perlindungan bagi bangsa dari perpecahan dan ancaman," sambungnya.

Kiai Marsudi memaparkan bahwa Munajat Nasional MKK ini mengusung tiga pilar pesan utama bagi perjalanan bangsa ke depan.

Pertama, memohon keselamatan, kedamaian, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dari segala potensi ancaman perpecahan. Diketahui, empat jenderal dijadikan tersangka karena melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik.

Kedua, mendoakan keberhasilan serta kesehatan Prabowo dalam mengemban amanah besar memimpin negara. Ketiga, mengetuk pintu langit agar bangsa Indonesia senantiasa diberikan jalan kemudahan dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat luas.