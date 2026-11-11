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Skandal Penyadapan Presiden Bukan Persoalan Biasa, Menyangkut Kedaulatan dan Kehormatan Negara!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |15:30 WIB
Skandal Penyadapan Presiden Bukan Persoalan Biasa, Menyangkut Kedaulatan dan Kehormatan Negara!
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Okezone
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JAKARTA - Tim khusus Polri mendalami dugaan tindak pidana makar, terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain Listyo, Polri juga menetapkan tiga jenderal.

Pengusutan perkara pokok penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik terus berproses di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

“Mari kita sama-sama dukung, kita kawal. Saya tahu kawan-kawan ingin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja,” kata kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, dikutip, Rabu (11/11/2026).

Sementara itu, Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (DPN IARMI), M. Arwani Deni, menegaskan, dugaan penyadapan terhadap Presiden harus dipandang sebagai persoalan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persoalan tersebut tidak boleh direduksi menjadi sekadar isu politik, konflik antarkelompok, ataupun persoalan komunikasi personal, karena menyangkut kehormatan kepala negara, keamanan nasional, serta kewibawaan institusi negara.

"Presiden adalah pemegang mandat rakyat berdasarkan konstitusi. Karena itu, dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak bisa diperlakukan sebagai persoalan biasa. Ini menyangkut keamanan kepala negara, kerahasiaan komunikasi strategis pemerintahan, kedaulatan negara, dan kehormatan bangsa Indonesia," ujarnya.

Dia menjelaskan, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Pasal 10 menegaskan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Presiden memiliki dimensi konstitusional dan strategis yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pertahanan negara.

"Oleh sebab itu, apabila dugaan penyadapan dilakukan secara ilegal, terencana, dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap informasi strategis negara, maka persoalannya harus ditelusuri secara serius,"tegasnya.

 

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