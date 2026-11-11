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Tim Khusus Polri Dalami Dugaan Makar Listyo Sigit Cs di Kasus Dugaan Penyadapan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |07:32 WIB
Tim Khusus Polri Dalami Dugaan Makar Listyo Sigit Cs di Kasus Dugaan Penyadapan
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir (foto: Okezone)
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JAKARTA - Tim khusus Polri mendalami dugaan tindak pidana makar, terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cs. 

“Kaitan sama informasi, kemudian potensi terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman,” kata kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, Selasa (10/11/2026).

Isir menyebutkan, proses pendalaman dugaan makar tersebut membutuhkan ketelitian dan waktu. Ia mengajak masyarakat untuk mengawal proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

“Tentunya proses pendalaman, penyelidikan, dia akan butuh waktu untuk memproses. Mari kita sama-sama dukung, kita kawal. Saya tahu kawan-kawan ingin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja,” ujarnya.

Isir memastikan, pengusutan perkara pokok terkait penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik terus berproses di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

"Pada sisi yang lain, proses penyidikan terkait dengan dugaan illegal tapping, illegal access, dan penghapusan atau perusakan data elektronik, itu pun sedang berjalan proses sidiknya. Beberapa saksi yang tadi dihadirkan adalah merupakan bagian daripada saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan yang ada ditangani oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri,” jelas dia.

 

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