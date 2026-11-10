Kapolri Tarik Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan dari KSP

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan rotasi terhadap sejumlah perwira tinggi (Pati), dan perwira menengah (Pamen) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram rahasia (STR) Nomor ST/2515/XI/KEP/2026 tertanggal 9 November 2026. Surat itu ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Deni Dharmapala.

Dalam surat telegram tersebut, terdapat sejumlah perubahan penugasan, termasuk penarikan dua perwira tinggi Polri yang sebelumnya bertugas di Kantor Staf Presiden (KSP).

Komjen Syahardiantono, yang sebelumnya menjabat Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di KSP, kini dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.