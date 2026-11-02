Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidak Koperasi Merah Putih di Cakung, KSP Listyo Pastikan Gerai Obat Tersedia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |18:57 WIB
Sidak Koperasi Merah Putih di Cakung, KSP Listyo Pastikan Gerai Obat Tersedia
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Cakung Timur, Jakarta Timur, Senin (2/11/2026).

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari gerai obat, tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi, hingga kebutuhan pokok dan barang subsidi lainnya dengan harga terjangkau.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan KDKMP menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk menyediakan apotek desa dan berbagai kebutuhan pokok.

Dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta pada 12 Juli 2026, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya akses masyarakat terhadap obat-obatan dengan harga terjangkau hingga tingkat desa.

"Obat generik yang dijual di Desa, bisa lebih murah daripada di kota," kata Prabowo.

Sementara itu, Listyo Sigit mengungkapkan bahwa gerai obat di KDKMP Cakung Timur telah menyediakan berbagai obat-obatan yang disuplai oleh Kimia Farma. Pengelolaannya juga mendapat pembinaan dari Apotek Farmasi Pertahanan yang berada di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN).

"Hari ini saya sengaja memang melaksanakan inspeksi mendadak di KDKMP Cakung Timur. Untuk mengetahui langsung terkait dengan tindak lanjut dari perintah Bapak Presiden, khususnya ketersediaan obat dan juga barang-barang subsidi," kata Listyo, Senin (2/11/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/43/3251095//ketum_pb_issi-mL5b_large.jpeg
Ketum PB ISSI Apresiasi Sumbangan 3 Medali Perunggu Atlet Balap Sepeda di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/337/3250734//ksp-1glX_large.jpg
Siap Tampung Aspirasi, KSP Jenderal Sigit Imbau Demo Jangan Anarkis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/320/3249742//suahasil-T1Pz_large.jpg
Suahasil Pastikan Gaji PNS Ditransfer Langsung ke Rekening, Bantah Lewat Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/337/3248904//prabowo-ZdHs_large.jpg
2 Tahun Pemerintahan, Prabowo Minta KSP Listyo Kawal Program Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/320/3248482//kopdes-tUcx_large.jpg
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp9,3 Juta Tetap Dibayar meski Koperasi Belum Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/320/3248326//ptpn-Dgid_large.jpg
10.070 Kopdes Merah Putih Resmi Beroperasi, Ketersediaan Barang Dipantau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement