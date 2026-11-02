Sidak Koperasi Merah Putih di Cakung, KSP Listyo Pastikan Gerai Obat Tersedia

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Cakung Timur, Jakarta Timur, Senin (2/11/2026).

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari gerai obat, tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi, hingga kebutuhan pokok dan barang subsidi lainnya dengan harga terjangkau.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan KDKMP menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk menyediakan apotek desa dan berbagai kebutuhan pokok.

Dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta pada 12 Juli 2026, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya akses masyarakat terhadap obat-obatan dengan harga terjangkau hingga tingkat desa.

"Obat generik yang dijual di Desa, bisa lebih murah daripada di kota," kata Prabowo.

Sementara itu, Listyo Sigit mengungkapkan bahwa gerai obat di KDKMP Cakung Timur telah menyediakan berbagai obat-obatan yang disuplai oleh Kimia Farma. Pengelolaannya juga mendapat pembinaan dari Apotek Farmasi Pertahanan yang berada di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN).

"Hari ini saya sengaja memang melaksanakan inspeksi mendadak di KDKMP Cakung Timur. Untuk mengetahui langsung terkait dengan tindak lanjut dari perintah Bapak Presiden, khususnya ketersediaan obat dan juga barang-barang subsidi," kata Listyo, Senin (2/11/2026).