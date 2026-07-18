Pigai Tegaskan Ajakan Belanja Rp1 Juta di Koperasi Merah Putih adalah Hoaks!

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM), Natalius Pigai membantah kabar yang beredar di media sosial yang menyebut dirinya mengajak masyarakat berbelanja hingga Rp1 juta setiap bulan untuk mendongkrak omzet Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Pigai menegaskan, informasi tersebut tidak benar dan merupakan hoaks yang mencatut namanya.

"Saya tegaskan, komentar resmi saya hanya ada di akun media sosial X milik saya saja," ujar Pigai, Sabtu (18/7/2026).

Selain itu, Pigai juga meluruskan narasi lain yang menyebut pembangunan Koperasi Desa Merah Putih akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari jejaring masyarakat adat, dukun, aktivis, jurnalis, hingga pejabat tinggi kementerian dan lembaga.

Menurutnya, informasi tersebut sama sekali bukan pernyataan resmi darinya. Ia menyayangkan narasi tersebut ikut disebarluaskan oleh sejumlah tokoh publik sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat.