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Polri Bakal Latih Pengangguran dan Pecandu Narkoba

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |09:35 WIB
Polri Bakal Latih Pengangguran dan Pecandu Narkoba
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut bahwa Polri kini memiliki program Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran, untuk memberdayakan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. 

"Kita ada kegiatan namanya Poliran, Polisi Peduli Pengangguran. Kenapa kita memiliki kepedulian terhadap pengangguran, Karena pengangguran ini berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan kamtibmas," kata Suyudi, Sabtu (31/10/2026). 

Dalam pelaksanaannya, Suyudi mengatakan, pihaknya melalui Bhabinkamtibmas dibantu dengan pendamping desa akan merekrut masyarakat yang masih menganggur.

Ia menyebut mereka nantinya akan diberi pelatihan bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja sebelum nantinya disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan.

"Kita akan mengaktifkan masyarakat yang pengangguran, polanya adalah dengan merekrut melalui bhabinkamtibmas kita, mungkin nanti dibantu oleh para pendamping desa," ujar Suyudi. 

 

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Topik Artikel :
pengedar narkoba Narkoba Kapolri
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