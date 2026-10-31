Siaga Cuaca Ekstrem, BNPB Peringatkan Hujan Lebat Mengintai 7 Provinsi

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Potensi tersebut diperkirakan terjadi selama periode 29-31 Oktober 2026.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan terdapat tujuh provinsi yang masuk kategori siaga terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Aceh, Lampung, Bengkulu, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

"Kami perlu menyampaikan kembali bahwa potensi cuaca ekstrem dapat terjadi di beberapa provinsi maupun pulau untuk siaga cuaca ekstrem," kata Berton, Jumat (30/10/2026).

Selain itu, BNPB juga menetapkan sejumlah wilayah dalam kategori waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat. Wilayah tersebut mencakup seluruh Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Maluku dan Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua.

"Cuaca ekstrem ini juga dapat terjadi di tingkat waspada di mana hujan sedang maupun lebat di seluruh Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Maluku dan Maluku Utara, NTB, NTT maupun Papua," ujarnya.

Masyarakat dan pemerintah daerah diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah akibat kondisi cuaca tersebut.

(Arief Setyadi )

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