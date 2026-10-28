Siklon Tropis ARNAB Bergerak Menjauhi Indonesia, Daerah Ini Diimbau Tetap Waspada

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan Siklon Tropis ARNAB di Teluk Benggala bergerak semakin menjauhi wilayah Indonesia. Namun, masyarakat di Sumatera bagian utara, terutama Aceh, tetap perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat akibat perkembangan sistem siklonik di sekitar Laut Andaman.

Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan sistem siklonik 98B terdeteksi di Laut Andaman sejak 19 Oktober 2026 dengan sirkulasi lemah. Sistem tersebut kemudian berkembang menjadi Siklon Tropis ARNAB.

Berdasarkan analisis pada 27 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, siklon berada di koordinat 15,9° LU dan 86,0° BT. Kecepatan angin maksimum mencapai 65 knot atau sekitar 120 km/jam, dengan tekanan udara minimum 985 hPa.

“Dalam 24 jam ke depan, Siklon Tropis ARNAB diprakirakan bergerak ke arah barat laut menuju posisi sekitar 16,2°LU dan 82.8°BT dengan intensitas yang berpotensi meningkat hingga mencapai kecepatan angin maksimum 70 knot,” kata Andri dalam keterangannya, dikutip Rabu (28/10/2026).

BMKG memperkirakan siklon akan melemah saat memasuki daratan India dalam 48 jam ke depan. Pada periode 72 jam, sistem tersebut diprakirakan kembali melemah hingga menjadi kategori Tropical Low.