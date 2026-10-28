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14 Ribu Petugas Gabungan Amankan Demo 28 Oktober di DPR dan Bundaran HI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |08:06 WIB
14 Ribu Petugas Gabungan Amankan Demo 28 Oktober di DPR dan Bundaran HI
14 Ribu Petugas Gabungan Amankan Demo 28 Oktober
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JAKARTA - Belasan ribu petugas gabungan TNI-Polri mengamankan unjuk rasa ribuan mahasiswa 28 Oktober 2026 yang digelar di Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa berada di Gedung DPR dan Bundaran HI.

"Jumlah personel gabungan TNI, Polri Dan instansi terkait sebanyak 14.324 Personel," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (28/10/2026).

Selain itu, petugas juga telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas. Arus lalu lintas ini akan diterapkan secara situasional di kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani, Jakarta Pusat.

"Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, di kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani, Jakarta Pusat, diperkirakan terjadi kepadatan lalu lintas dan rekayasa arus secara situasional," tulis TMC Polda Metro Jaya di akun Instagramnya.

Masyarakat juga diimbau untuk menghindari kawasan tersebut, menggunakan rute alternatif, mengatur waktu perjalanan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga fasilitas umum dan ruang publik saat kegiatan penyampaian aspirasi hari ini.

 

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