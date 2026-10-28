Mahasiswa Aksi Demo Membubarkan Diri, Arus Lalin di UOB Mulai Dibuka

Arus lalu lintas di depan Gedung UOB mulai dibuka.

JAKARTA — Elemen mahasiswa telah membubarkan diri setelah menggelar aksi di depan Gedung UOB, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).

Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai dibuka oleh kepolisian, meski baru dapat dilalui satu lajur.

Meskipun sebagian besar mahasiswa telah bubar, masih ada segelintir massa yang bertahan di lokasi.

Hujan deras pun mengguyur kawasan tersebut. Petugas kepolisian, massa aksi, dan elemen lainnya tampak basah kuyup, termasuk awak media yang sedang meliput.

Arus lalu lintas terpantau ramai lancar untuk saat ini. Personel kepolisian juga masih terlihat berjaga di sekitar lokasi.

(Rahman Asmardika)

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