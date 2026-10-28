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Hujan Deras Guyur Bundaran HI, Mahasiswa Peserta Demo Mulai Bubarkan Diri

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |19:36 WIB
Hujan Deras Guyur Bundaran HI, Mahasiswa Peserta Demo Mulai Bubarkan Diri
Massa demo mahasiwa mulai membubarkan diri setelah hujan deras mengguyur Bundaran HI.
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JAKARTA — Diguyur hujan deras, gerakan demonstrasi mahasiswa aliansi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite SADAR) mulai membubarkan diri dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026).

Pantauan iNews Media Group di lokasi, hingga pukul 18.45 WIB, kelompok mahasiswa mulai membubarkan diri secara tertib.

Namun, sebagian kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya tampak masih bertahan di kawasan Bundaran HI dengan mengenakan payung serta meneduh di trotoar jalan.

Selain itu, petugas pengamanan dari unsur kepolisian juga masih berjaga di lapangan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi tersebut.

Adapun kondisi lalu lintas di kawasan Bundaran HI saat ini masih ditutup sementara dan belum bisa dilewati oleh kendaraan umum.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
Bundaran HI demo Demo Mahasiswa
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