Temui Mahasiswa di Monas, Stafsus Mensesneg Janji Usulkan Menhut-Wamenhut Diganti

JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sekretaris Negara, Binbin Firman Tresnadi, berjanji menyampaikan tuntutan mahasiswa agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki diganti.

Janji tersebut disampaikan Binbin saat menemui mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).

Dari atas mobil komando, Binbin mengatakan, mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi kinerja kedua pimpinan Kementerian Kehutanan tersebut.

"Jadi, tadi teman-teman menyampaikan bahwa kita diminta mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan dan Wakil Menteri Kehutanan," ujar Binbin dari atas mobil komando, Kamis (29/10/2026).

Binbin memastikan tuntutan mahasiswa tersebut akan disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia juga berjanji meneruskan rekomendasi agar Raja Juli dan Rohmat diganti.

"Itu juga saya akan sampaikan ke Bapak Mensesneg untuk direkomendasikan diganti," tuturnya.

(Awaludin)

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