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Ribuan Mahasiswa Trisakti Bergerak ke Irti Monas, Lalu Lintas Kebon Sirih Padat

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |16:07 WIB
Ribuan Mahasiswa Trisakti Bergerak ke Irti Monas, Lalu Lintas Kebon Sirih Padat
Ribuan Mahasiswa Trisakti (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ribuan mahasiswa Universitas Trisakti mulai memadati kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026). Mereka bersiap melanjutkan aksi demonstrasi menuju kawasan kawasan Irti Monas Jakarta Pusat, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi pada pukul 15.30 WIB, massa mahasiswa tiba menggunakan berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, puluhan angkutan kota (angkot), hingga bus.

Sementara itu, aparat kepolisian telah bersiaga di sekitar lokasi dengan dukungan kendaraan Brigade Mobil (Brimob). Penempatan personel tersebut dilakukan untuk pengamanan situasi selama berlangsungnya aksi unjuk rasa.

Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa Universitas Trisakti membawa Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Tuntutan pertama adalah pemulihan kondisi nasional yang mencakup sektor ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan.

Tuntutan kedua, mahasiswa mendesak pemberantasan inkompetensi pejabat negara serta penghapusan rangkap jabatan pejabat publik. Sementara tuntutan ketiga adalah penegakan supremasi sipil.

Hingga berita ini ditulis, massa mahasiswa Universitas Trisakti mulai bergerak menuju lokasi aksi di kawasan Irti Monas. Pergerakan demonstran tersebut turut berdampak pada arus lalu lintas di persimpangan Kebon Sirih yang terpantau padat.
 

(Awaludin)

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Topik Artikel :
Monas Demo Mahasiswa Demo
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