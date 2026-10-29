Ribuan Mahasiswa Trisakti Bubar, Pulang Sambil Acungkan Simbol 3 Jari dan Bakar Flare

JAKARTA – Ribuan mahasiswa Universitas Trisakti dan berbagai kampus lainnya menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Mereka mulai membubarkan diri setelah menyampaikan berbagai tuntutannya kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan Okezone di lokasi, pada pukul 18.22 WIB mahasiswa awalnya menyalakan flare berwarna merah. Setelah itu, mereka menyampaikan pernyataan sikap terkait berbagai tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.

Setelah menyampaikan tuntutannya, mahasiswa secara bersamaan mulai meninggalkan lokasi aksi. Mereka tampak pulang menggunakan angkutan kota (angkot) hingga sepeda motor.

Saat berjalan meninggalkan lokasi, sejumlah mahasiswa terlihat mengacungkan simbol tiga jari (three-finger salute). Beberapa masyarakat yang berpapasan dengan mereka juga tampak memberikan dukungan dengan mengacungkan simbol serupa.

Seiring dengan bubarnya massa aksi, ruas Jalan Medan Merdeka Selatan turut dibuka kembali. Jalan tersebut kini dapat dilintasi kendaraan, baik dari arah Patung Kuda maupun Tugu Tani.

Dalam aksi ini, unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Universitas Trisaksi dan Usakti membawa tiga tuntutan utama. Tuntutan itu bertajuk Tritura Kembali.