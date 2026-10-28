Pedemo Belum Bubar, Jalan Sekitar Bundaran HI Masih Ditutup

JAKARTA — Ratusan mahasiswa masih menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026) petang. Massa juga membakar flare dalam aksi tersebut. Imbas demonstrasi, jalan di sekitar kawasan Bundaran HI masih ditutup.

Berdasarkan pantauan sekitar pukul 17.50 WIB, arus lalu lintas di Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di area Bundaran HI, masih ditutup oleh petugas kepolisian. Penutupan dilakukan karena ratusan massa dari aliansi mahasiswa masih menggelar aksi.

Tidak tampak kendaraan melintas di kawasan Bundaran HI. Layanan Transjakarta juga dialihkan, sementara halte di sekitar kawasan tersebut terlihat tidak beroperasi dan lampunya dipadamkan.

Massa kini berkumpul di sekitar Halte Tosari. Mereka masih menyuarakan aspirasi dan membakar flare hingga asapnya menyelimuti langit di kawasan Bundaran HI.

Sejumlah warga yang berada di sekitar Bundaran HI tampak menyaksikan aksi demonstrasi. Beberapa di antaranya juga terlihat mengambil foto selfie di dekat lokasi aksi.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, personel TNI terlihat membentuk barisan pengamanan di sekitar kawasan Bundaran HI agar massa aksi tidak mengganggu aktivitas warga.

(Arief Setyadi )

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