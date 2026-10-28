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Demo Ricuh Dekat Halte Tosari, Polisi Bermotor dan Bertameng Dikerahkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |17:32 WIB
Demo Ricuh Dekat Halte Tosari, Polisi Bermotor dan Bertameng Dikerahkan
Demo ricuh dekat Halte Tosari (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
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JAKARTA — Demonstrasi Sumpah Pemuda di dekat Halte Tosari, Jakarta Pusat (Jakpus), ricuh. Polisi dan massa terlihat berlari-larian serta berteriak satu sama lain.

Berdasarkan pantauan, Rabu (28/10/2026), sejumlah massa hendak bergerak ke Gedung UOB untuk bergabung dengan elemen mahasiswa. Namun, mereka disekat polisi.

Bahkan, kericuhan tersebut diwarnai aksi saling melempar botol hingga pembatas jalan. Sementara polisi bermotor dan bertameng dikerahkan. 

Hingga kini, situasi masih tegang. Polisi mengadang massa yang hendak bergabung dengan barisan elemen mahasiswa di Gedung UOB.

Diketahui, ada lima poin utama tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut. Pertama, penetapan bencana nasional dan pengusutan korporasi lingkungan. 

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Topik Artikel :
demo ricuh Demo Mahasiswa Demo
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