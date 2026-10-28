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Polisi Siaga di Gedung UOB Menuju Bundaran HI Jelang Demo Sumpah Pemuda

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |14:00 WIB
Polisi Siaga di Gedung UOB Menuju Bundaran HI Jelang Demo Sumpah Pemuda
Polisi siaga di Gedung UOB jelang demo mahasiswa (Foto: Puteranegara/Okezone)
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JAKARTA — Personel kepolisian siaga di depan Gedung UOB menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, menjelang aksi demonstrasi mahasiswa dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi hingga pukul 13.45 WIB, polisi berseragam tampak melakukan pengamanan sekaligus mengatur arus lalu lintas (lalin). Sejumlah personel polisi wanita (polwan) juga terlihat ikut berjaga.

Namun, massa mahasiswa belum terlihat mendatangi lokasi untuk menggelar demonstrasi. Sementara arus lalu lintas di kedua arah sekitar Gedung UOB dan Bundaran HI terpantau ramai lancar.

Sebelumnya, sekitar 2.500 mahasiswa dan elemen masyarakat diperkirakan mengikuti aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI. Demonstrasi yang dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB itu mengusung tema #IndonesiaSadar dengan membawa tuntutan bertajuk Lima Perintah Rakyat (LAPAR).

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, mengatakan jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 2.500 orang pada puncak demonstrasi. "Kami memperkirakan sekitar 2.500 mahasiswa dan elemen masyarakat akan memenuhi kawasan Bundaran HI mulai pukul dua siang esok. Aksi #IndonesiaSadar ini membawa 'Lima Perintah Rakyat' atau LAPAR sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas serangkaian kebijakan dan kondisi negara yang makin menjauh dari kepentingan publik," tegas Namora saat dikonfirmasi, Selasa 27 Oktober 2026.

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Topik Artikel :
polri demo mahasiswa Demo
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