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Polda Metro Ungkap Ada 53 Demo di Jakarta Hari Ini

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |12:31 WIB
Polda Metro Ungkap Ada 53 Demo di Jakarta Hari Ini
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (Foto: Zakky Mubarok/Okezone)
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JAKARTA – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan terdapat 53 aksi penyampaian aspirasi di Jakarta pada Rabu (28/10/2026). Namun, dia tidak merinci jumlah personel yang dikerahkan untuk mengamankan seluruh kegiatan tersebut.

"Ada beberapa aktivitas masyarakat lainnya pada hari ini ada 77 kegiatan, 53 aksi penyampaian aspirasi, dan 24 kegiatan masyarakat lainnya di wilayah DKI. Ini harus butuh pengawalan, butuh penjagaan kegiatan itu berjalan dengan baik," ujarnya.

Personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya terpantau menggelar apel persiapan pengamanan demonstrasi di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada pagi hari. Ia mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat yang menggelar aksi agar menjaga fasilitas umum dan ruang publik selama menyampaikan aspirasi.

"Kami mengajak bersama-sama dalam penyampaian aspirasi juga diatur oleh undang-undang untuk aman, damai, dan menjaga fasilitas umum. Menjaga ruang publik dan fasilitas umum merupakan tanggung jawab kita bersama," katanya.

Ia menuturkan, sejumlah titik menjadi pusat konsentrasi aksi unjuk rasa, di antaranya Gedung DPR/MPR RI, sekitar YPB, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Silang Selatan Monas atau kawasan Patung Kuda, serta Tugu Tani.

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