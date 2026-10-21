6 Aktivis Dibebaskan, Greenpeace: Bukan Akhir dari Perjuangan

JAKARTA – Enam aktivis Greenpeace dibebaskan setelah sempat diamankan Polda Metro Jaya. Organisasi tersebut terus menggaungkan perjuangan agar keenam rekannya segera dibebaskan.

Enam aktivis tersebut ditahan Polda Metro Jaya selama hampir 12 jam. Mereka merupakan orang yang ditangkap dalam aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

“Pembebasan ini bukan akhir dari perjuangan kami. Aksi damai di Bundaran HI menjadi awal untuk menggaungkan kesadaran bahwa krisis iklim sudah sampai di meja makan kita, melalui kenaikan harga pangan dan hilangnya sumber penghidupan,” ujar Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Selasa (20/10/2026).

Aksi ini menyuarakan keresahan masyarakat atas krisis iklim yang kian nyata, mulai dari kekeringan, banjir, kebakaran hutan, hingga anomali cuaca yang mengancam penghidupan dan memperberat beban hidup. Pemerintah harus segera bertindak untuk menangani krisis iklim dan melindungi rakyat.

“Pemerintah tidak bisa terus abai. Kami akan terus bersuara dan mendesak pemerintah mengambil tindakan nyata untuk menangani krisis iklim dan menurunkan biaya hidup,” ujarnya.