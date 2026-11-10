Demo di Tugu Tani Bubar, Mahasiswa Tutup dengan Lagu Buruh Tani

JAKARTA - Massa yang menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Pahlawan (Tugu Tani), Menteng, Jakarta Pusat, membubarkan diri pada Selasa (10/11/2026). Aksi ditutup dengan penyampaian pernyataan sikap dan bernyanyi bersama.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sebelum membubarkan diri, mahasiswa bersama kelompok masyarakat lainnya yang tergabung dalam aksi tersebut sempat melakukan long march mengelilingi kawasan Tugu Tani. Mereka kemudian kembali berkumpul di depan monumen untuk menyampaikan orasi.

Dua mahasiswa juga terlihat memanjat Patung Pahlawan untuk memasang spanduk berisi tuntutan agar kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diusut tuntas.

Setelah menyampaikan orasi, massa aksi kemudian menyanyikan lagu "Mengheningkan Cipta" dan "Buruh Tani" sebagai penutup unjuk rasa.

Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) juga menegaskan akan kembali menggelar unjuk rasa pada Desember 2026 mendatang. Aksi tersebut rencananya dilakukan untuk menagih janji DPR terkait penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.