Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Aksi Demo, Jalanan Kawasan Gedung DPR RI Terpantau Lancar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |11:21 WIB
Ada Aksi Demo, Jalanan Kawasan Gedung DPR RI Terpantau Lancar
Lalu lintas di depan Gedung DPR, Jakarta, 10 November 2026.
A
A
A

JAKARTA — Puluhan massa aksi dari Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia (ATPI) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Meski ada aksi unjuk rasa, arus lalu lintas di kawasan sekitar Gedung DPR RI terpantau ramai lancar.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi maupun arah sebaliknya mengalir tanpa hambatan. Kondisi serupa juga terlihat di Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia-Afrika, Jalan Palmerah Timur, hingga Jalan Gelora.

Kepolisian belum melakukan penutupan jalan karena jumlah massa yang hadir belum mengalami peningkatan signifikan. Kendati demikian, sejumlah personel tetap bersiaga di berbagai titik akses menuju Gedung DPR RI.

Sebagai langkah antisipasi jika jumlah massa membludak, polisi telah menyiapkan cone barrier di beberapa titik strategis, salah satu titik di antaranya berada di flyover Jalan Gerbang Pemuda serta persimpangan antara Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gerbang Pemuda.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/338/3253159//aksi_demo_di_depan_gedung_dpr-qof4_large.JPG
Aksi Demo Hari Pahlawan, Puluhan Massa Mulai Berdatangan ke Gedung DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/338/3253112//lalu_lintas_di_jakarta-2Qiw_large.jpg
Demo di DPR Hari Ini, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Situasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/337/3252837//viral-JdDS_large.jpg
Ribuan Orang Hadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia, Minta Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/337/3252673//bachtiar_nasir-pmDZ_large.jpg
ARBI Gelar Aksi Besok, Singgung Pemakzulan Gibran hingga Penyadapan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/338/3252206//pn_jaktim-LH2f_large.jpg
Lalin Sekitar PN Jaktim Macet Parah Imbas Jokowi Hadir di Sidang Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/18/3251511//kerusuhan-7F21_large.jpg
Demo Gen Z Rusuh di Jerman, Aparat Diserang hingga Toko-Toko Dijarah Massa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement