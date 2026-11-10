Ada Aksi Demo, Jalanan Kawasan Gedung DPR RI Terpantau Lancar

Lalu lintas di depan Gedung DPR, Jakarta, 10 November 2026.

JAKARTA — Puluhan massa aksi dari Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia (ATPI) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Meski ada aksi unjuk rasa, arus lalu lintas di kawasan sekitar Gedung DPR RI terpantau ramai lancar.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi maupun arah sebaliknya mengalir tanpa hambatan. Kondisi serupa juga terlihat di Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia-Afrika, Jalan Palmerah Timur, hingga Jalan Gelora.

Kepolisian belum melakukan penutupan jalan karena jumlah massa yang hadir belum mengalami peningkatan signifikan. Kendati demikian, sejumlah personel tetap bersiaga di berbagai titik akses menuju Gedung DPR RI.

Sebagai langkah antisipasi jika jumlah massa membludak, polisi telah menyiapkan cone barrier di beberapa titik strategis, salah satu titik di antaranya berada di flyover Jalan Gerbang Pemuda serta persimpangan antara Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gerbang Pemuda.

(Rahman Asmardika)

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