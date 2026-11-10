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Trump Sebut Perang Iran Efektif Berakhir, Teheran: Itu Berita Palsu!

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |08:08 WIB
Trump Sebut Perang Iran Efektif Berakhir, Teheran: Itu Berita Palsu!
Presiden AS Donald Trump (foto: AP)
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WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyebut perang AS-Israel melawan Iran secara militer telah berakhir. Pernyataan itu disampaikan setelah Trump menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani di Washington DC.

Trump mengklaim kekuatan militer Iran telah hancur dan saat ini AS hanya mempertahankan situasi yang ada atau status quo. Menurutnya, langkah tersebut juga dilakukan atas permintaan negara-negara tetangga Iran di kawasan Timur Tengah.

"Secara militer, Iran pada dasarnya sudah tamat. Kita hanya mempertahankan status quo, dan kita melakukan itu atas perintah negara-negara tetangga mereka," kata Trump dalam pengarahan kepada wartawan, dilansir dari Al Jazeera, Selasa (11/10/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Presiden AS JD Vance. Dalam pertemuan tertutup itu, mereka membahas perkembangan konflik dan peluang melanjutkan perundingan antara Washington dan Teheran.

Perdana Menteri Qatar menyambut positif pembicaraan tersebut. Dia menyebut pertemuan itu membahas berbagai upaya untuk mendorong tercapainya kesepakatan dan memulihkan perdamaian di kawasan.

"Kami membahas situasi di kawasan itu dan cara-cara untuk memajukan pembicaraan AS-Iran. Saya bersyukur atas diskusi positif dalam mencapai kesepakatan dan membawa perdamaian ke kawasan ini," ujarnya melalui unggahan di media sosial.

 

      
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