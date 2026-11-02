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Iran Desak AS Penuhi 7 Tuntutan, dari Pencabutan Sanksi hingga Akhiri Perang

Awaludin , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |11:14 WIB
Iran Desak AS Penuhi 7 Tuntutan, dari Pencabutan Sanksi hingga Akhiri Perang
Perang Iran (foto: AP)
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JAKARTA - Iran menetapkan tujuh syarat yang harus dipenuhi Amerika Serikat (AS) sebelum Selat Hormuz dibuka kembali, dan perundingan perdamaian dapat dimulai. Tuntutan tersebut mencakup pencabutan sanksi ekonomi, pengurangan kehadiran militer AS di kawasan Timur Tengah, hingga penghentian perang di berbagai front.

Dilansir dari Al Jazeera, Senin (2/11/2026). Kepala Keamanan Iran Mohsen Rezaei mengatakan, Teheran telah menetapkan sejumlah persyaratan tersebut sejak September. Namun, dia saat itu hanya mengungkapkan sebagian dari tuntutan yang diajukan kepada Washington.

Detail lebih lanjut disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam keterangannya pada Sabtu. Dia membeberkan tujuh poin yang menjadi tuntutan Iran terhadap AS.

Berikut tujuh syarat yang diajukan Iran:

1. Pencabutan sanksi ekonomi AS

Iran meminta Washington mencabut sanksi yang diberlakukan terhadap Teheran setelah runtuhnya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Islamabad pada Juli.

2. Pengurangan kehadiran militer AS

Teheran menuntut AS mengurangi kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan.

 

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