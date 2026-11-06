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Korsel Kerahkan Unit Militer Anti-Pembajakan Lebih Dekat ke Selat Hormuz

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |02:05 WIB
Korsel Kerahkan Unit Militer Anti-Pembajakan Lebih Dekat ke Selat Hormuz
Ilustrasi. (Foto: AFP)
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SEOUL - Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Kamis, (5/11/2026) menyatakan telah memutuskan untuk memperluas wilayah operasional unit anti-pembajakan Cheonghae hingga lebih dekat ke Selat Hormuz, demikian dilaporkan lembaga penyiaran publik KBS.

Perluasan ini juga akan mencakup pengerahan aset militer tambahan ke wilayah tersebut.

Langkah ini akan menambah 75 personel ke dalam unit tersebut, sehingga total kekuatannya menjadi 395 personel, lapor kantor berita Yonhap.

Selama beberapa bulan terakhir, Seoul terus menyatakan bahwa mereka sedang meninjau kemungkinan untuk mengerahkan pasukan ke Selat Hormuz.

Akan tetapi, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung telah menutup kemungkinan untuk mengirim pasukan tempur, seraya menegaskan bahwa negaranya tidak akan mengerahkan personel militer dengan cara yang dapat menyeret Korea Selatan ke dalam konflik di luar negeri.

Kementerian tersebut menyatakan pada hari Kamis bahwa mereka berencana untuk “meminta peninjauan kabinet dan persetujuan presiden terkait langkah ini, sebelum mengajukan mosi yang bersangkutan kepada Majelis Nasional.”

Selat Hormuz telah menjadi pusat konflik antara Amerika Serikat dan Iran sejak AS dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Teheran pada bulan Februari.

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