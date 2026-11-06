Reaksi Kepala BIN soal Penyadapan Listyo Cs Dikaitkan dengan Jokowi

JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra enggan mengomentari ketika mengenai penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit cs dikaitkan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Namun dia menegaskan, bahwa penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo kepada Presiden Prabowo Subianto mengarah ke makar.

“Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” tegas Herindra kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026).

Lebih lanjut, Herindra pun mengatakan kedatangannya ke Istana kali ini untuk memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Namun, apa yang dilaporkan dirinya pun enggan memberikan informasi lebih lanjut. “Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden,”pungkasnya.