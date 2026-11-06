Mahfud MD Heran Jokowi dan Gibran Tak Masuk Daftar Dugaan Penyadapan

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Dia mempertanyakan mengapa nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru tidak masuk dalam daftar pihak yang diduga disadap.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud saat berbincang dalam wawancara di kanal YouTube iNews yang dikutip pada Jumat (6/11/2026).

“Iya (Gibran) tidak disadap, Jokowi juga enggak disadap, padahal tokoh masyarakat juga, ya kan. Ini tokoh masyarakat malah yang disadap, Jokowi kok enggak, Gibran kok enggak,” kata Mahfud.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga berkelakar bahwa namanya disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga disadap. Dia bahkan mengaku tidak keberatan jika komunikasi pribadinya disadap.

“Katanya Mahfud MD ada di situ (daftar penyadapan). Kalau saya senang sih kalau disadap. Dulu ketika ada pengumuman semua pejabat menyerahkan daftar HP, saya serahkan semua ke KPK, 'ini punya istri saya, ini anak saya, ini HP saya sekian',” ucapnya.