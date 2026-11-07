Buruh Siap Kerahkan Massa Besar Bela Prabowo, Said Iqbal: Jangan Coba-coba Jatuhkan Pemerintahan Sah!

JAKARTA - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan, pihaknya siap pasang badan untuk menjaga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dia bahkan siap mengerahkan massa aksi dalam jumlah besar jika ada pihak yang berupaya mengganggu atau menjatuhkan pemerintahan Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Said saat menghadiri acara "Ikrar Jaga Persatuan Indonesia" yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Lapangan Upacara, Plaza Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).

"Jangan coba-coba mengganggu Indonesia dan jangan coba-coba menjatuhkan pemerintahan Prabowo yang sah," ujar Said.

Said menegaskan, pihaknya bersahabat dengan semua pihak. Menurut dia, aksi unjuk rasa yang selama ini dilakukan elemen buruh bertujuan membangun bangsa.

Namun, dia menyatakan akan mengerahkan massa lebih besar jika ada pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berupaya menjatuhkan pemerintahan Prabowo.

"Kami akan gerakkan massa aksi yang lebih besar seluruh Indonesia bilamana ada unsur asing, unsur dalam negeri yang mencoba menjatuhkan pemerintahan yang sah dan konstitusional yang akan mengganggu persatuan Indonesia," ujar Said.