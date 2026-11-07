Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buruh Siap Kerahkan Massa Besar Bela Prabowo, Said Iqbal: Jangan Coba-coba Jatuhkan Pemerintahan Sah!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |14:00 WIB
Buruh Siap Kerahkan Massa Besar Bela Prabowo, Said Iqbal: Jangan Coba-coba Jatuhkan Pemerintahan Sah!
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan, pihaknya siap pasang badan untuk menjaga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dia bahkan siap mengerahkan massa aksi dalam jumlah besar jika ada pihak yang berupaya mengganggu atau menjatuhkan pemerintahan Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Said saat menghadiri acara "Ikrar Jaga Persatuan Indonesia" yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Lapangan Upacara, Plaza Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).

"Jangan coba-coba mengganggu Indonesia dan jangan coba-coba menjatuhkan pemerintahan Prabowo yang sah," ujar Said.

Said menegaskan, pihaknya bersahabat dengan semua pihak. Menurut dia, aksi unjuk rasa yang selama ini dilakukan elemen buruh bertujuan membangun bangsa.

Namun, dia menyatakan akan mengerahkan massa lebih besar jika ada pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berupaya menjatuhkan pemerintahan Prabowo.

"Kami akan gerakkan massa aksi yang lebih besar seluruh Indonesia bilamana ada unsur asing, unsur dalam negeri yang mencoba menjatuhkan pemerintahan yang sah dan konstitusional yang akan mengganggu persatuan Indonesia," ujar Said.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/337/3252673//bachtiar_nasir-pmDZ_large.jpg
ARBI Gelar Aksi Besok, Singgung Pemakzulan Gibran hingga Penyadapan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/337/3252665//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-wRvJ_large.jpg
Dikaitkan Penyadapan Presiden, Bahlil Ancam Somasi Penuduhnya: Jangan Fitnah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/337/3252662//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-UfCz_large.jpg
Bantah Terlibat Penyadapan Prabowo, Bahlil: Saya Sendiri Disadap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/337/3252605//viral-1o5q_large.jpg
Listyo Cs Tersangka Penyadapan, RUU Anti Spionase Jadi Landasan Hukum Lindungi Kedaulatan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/337/3252588//viral-pUw7_large.jpg
Listyo Sigit Cs Tersangka Penyadapan Presiden, Kapolri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/320/3252579//airlangga-lo7e_large.jpeg
Airlangga Sebut Isu Penyadapan Prabowo Lebih Pengaruhi Sentimen daripada Fundamental Ekonomi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement