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Listyo Sigit Cs Sadap Prabowo, Kepala BAPPISUS: Upaya Gulingkan Pemerintah yang Sah!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |16:25 WIB
Listyo Sigit Cs Sadap Prabowo, Kepala BAPPISUS: Upaya Gulingkan Pemerintah yang Sah!
Listyo Sigit Cs Sadap Prabowo, Kepala BAPPISUS: Upaya Gulingkan Pemerintah yang Sah!
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JAKARTA – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Aries Marsudiyanto menilai penyadapan terhadap kepala negara merupakan bentuk pengkhianatan yang berpotensi menjadi upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Dia menyebut tindakan tersebut sebagai makar dan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Demikian disampaikan Aries saat wawancara eksklusif bersama Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal.

Menurut Aries, penyadapan terhadap pemimpin negara tidak bisa dipandang sebagai kejahatan biasa karena berpotensi berkaitan dengan upaya penggulingan pemerintahan.

"Di dunia mana pun, yang namanya penyadapan terhadap pemimpin negara, tujuannya pasti makar, penggulingan pemerintahan," ujar Aries dikutip, Rabu (11/11/2026).

Aiman kemudian mengonfirmasi apakah penyadapan terhadap Presiden Prabowo dalam kasus yang tengah menjadi perhatian publik tersebut juga berpotensi mengarah pada upaya penggulingan pemerintahan.

Aries menegaskan bahwa penyadapan terhadap kepala negara merupakan upaya makar dan pengkhianatan.

"Penyadapan terhadap kepala negara itu adalah upaya makar, upaya penggulingan pemerintah. Dan itu pengkhianatan," katanya.

Dia menjelaskan, pengkhianatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada presiden, tetapi juga terhadap negara dan institusi. Terlebih, dugaan penyadapan tersebut menyeret pihak-pihak dari institusi Polri.

"Makar artinya dia mencoba berusaha untuk menggulingkan pemerintah. Pengkhianatan kepada siapa? Pengkhianatan kepada negara, pengkhianatan kepada presiden, dan pengkhianatan kepada institusi," ujar Aries.

Aries juga meminta agar penyelidikan tidak berhenti pada empat orang yang disebutnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut dia, kepolisian perlu mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang berada di balik operasi penyadapan tersebut.

 

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