Polri Lanjutkan Sidang Etik Tersangka Penyadapan Presiden Pekan Depan

JAKARTA - Polri menyatakan bakal melanjutkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), untuk tersangka lain kasus dugaan penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto, pada pekan depan.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, sidang etik terhadap ketiga tersangka lainnya belum bisa dilakukan lantaran masih ada pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri.

“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Isir kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Isir memastikan, seluruh terduga pelanggar lainnya akan menjalani sidang etik termasuk mantan Kapolri dan mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” ujar Isir.