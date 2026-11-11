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Sosok Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur hingga Diganjar Gelar Pahlawan Nasional

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |03:01 WIB
Sosok Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur hingga Diganjar Gelar Pahlawan Nasional
Selayang Pandang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur hingga Diganjar Gelar Pahlawan Nasional
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JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dari berbagai daerah dalam sebuah upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026 sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu yang mendapat gelar Pahlawan Nasional adalah mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Hoegeng Iman Santoso.

Profil Hoegeng

Hoegeng  mengenyam pendidikan polisi di Sekolah Tinggi Polisi Negara (SPN) Mertoyudan yang berdiri di Magelang, Jawa Tengah pada 17 Juni 1946.

Sedianya, Hoegeng pertama kali mendapatkan pendidikan militer kepolisian sejak era pendudukan Jepang. Hoegeng yang lahir pada 14 Oktober 1921 itu ikut pelatihan Koto Keisatsu Ka I-Kai dan sempat menjabat Wakil Kepala Polisi Seksi II Jomblang Semarang, tak lama selepas lulus.

Penyuka musik dan figur yang pandai memainkan ukulele ini sempat jadi Komandan Polisi Tentara Laut, hingga akhirnya masuk Jawatan Kepolisian Negara (kini Polri).

Meski begitu, Hoegeng lebih dulu “makan bangku kuliah” di SPN Mertoyudan, tak lama setelah menikahi Merry Roeslani dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda).

 

      
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