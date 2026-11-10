Kenangan Keluarga saat Hoegeng Jadi Kapolri, Sederhana dan Tegas Pimpin Korps Bhayangkara

JAKARTA - Keluarga besar Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Jenderal Hoegeng dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada momentum peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Perwakilan keluarga, Krisnadi Ramajaya Hoegeng, mengungkapkan penganugerahan ini menjadi kehormatan dan kebanggaan besar bagi seluruh keluarga. Ia mengaku tidak menduga almarhum mendapatkan penghargaan tertinggi dari negara.

“Tentunya, kami keluarga sangat bersyukur dan sangat-sangat bangga atas anugerah yang telah diberikan kepada almarhum melalui gelar Pahlawan Nasional ini. Susah bagi kami berkata-kata karena ini di luar dugaan kami,” ujar Krisnadi.

Krisnadi berharap penganugerahan ini dapat semakin menguatkan warisan dedikasi dan integritas Jenderal Hoegeng agar terus dilestarikan serta menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa.

Dia bercerita, semasa hidup, Jenderal Hoegeng merupakan sosok yang sangat teguh memegang aturan. Prinsip tersebut tidak hanya diterapkan ketika menjalankan tugas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan keluarga.

Bahkan, kedisiplinan dan kejujuran almarhum diterapkan secara konsisten di rumah. Setiap anggota keluarga yang berkunjung diwajibkan mencatat waktu kedatangan dan kepulangan, tujuan, alamat, hingga nomor telepon dalam buku mutasi.

“Beliau sangat straight dengan aturan. Tidak hanya di luar, tetapi juga di rumah. Bahkan, kami sebagai keluarga kalau masuk ke rumah beliau, harus menulis buku mutasi, datang jam berapa, pulang jam berapa, mau ke mana, alamatnya ke mana, dan nomor telepon harus jelas,” kenangnya.

Bagi Krisnadi, almarhum juga selalu menanamkan pentingnya kejujuran yang dimulai dari diri sendiri sebagai fondasi untuk menjadi pribadi yang jujur dalam segala hal.