Profil Ali Sadikin, Jenderal Gaya Hollywood Jadi Pahlawan Nasional

JAKARTA - Nama Ali Sadikin selama ini lekat dengan sejarah kepemimpinan Ibu Kota. Sosok yang akrab disapa Bang Ali itu merupakan Gubernur DKI Jakarta ketujuh yang dikenal memiliki karakter tegas dan berani mengambil keputusan. Namun, di balik kiprahnya membangun Jakarta, Ali Sadikin juga memiliki rekam jejak panjang sebagai tokoh militer TNI Angkatan Laut.

Karakter keras dan gaya kepemimpinannya yang lugas membuat Ali Sadikin menjadi salah satu tokoh yang cukup kontroversial. Meski demikian, ketegasannya justru menjadi ciri khas yang membuat namanya dikenang hingga sekarang.

Presiden Soekarno bahkan pernah menggambarkan kepribadian Ali Sadikin dengan ungkapan khusus. "Orangnya keras. Dalam bahasa Belandanya malah ada yang berkata dia koppige vent, koppig," kata Soekarno.

Pria kelahiran Sumedang, Jawa Barat, pada 7 Juli 1927 itu sejak kecil memiliki keinginan untuk menjadi seorang pelaut. Cita-cita tersebut membawanya masuk ke Sekolah Tinggi Pelayaran pada masa pendudukan Jepang.

Ketika perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia berlangsung, Ali bergabung dengan BKR-Laut yang kemudian menjadi cikal bakal TNI Angkatan Laut. Perjalanan militernya berlanjut ketika dia mendapat tugas ke Tegal, Jawa Tengah, untuk membentuk pangkalan Angkatan Laut sekaligus Korps Marinir, dikutip dari buku 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia.