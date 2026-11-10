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3 Tokoh Usulan Pemprov DKI Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |15:15 WIB
3 Tokoh Usulan Pemprov DKI Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: dok ist)
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JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada tiga tokoh yang diusulkan pemerintah daerah. Ketiganya adalah Ali Sadikin, Hoegeng Iman Santoso, dan Sutan Takdir Alisjahbana.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menilai, ketiga tokoh tersebut memiliki jasa besar dalam pembangunan Jakarta serta pengabdian kepada bangsa Indonesia.

"Tiga nama tersebut direkomendasikan, diusulkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dan alhamdulillah kami menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang mengabulkan usulan tersebut," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pramono menjelaskan, Ali Sadikin berjasa meletakkan dasar pembangunan dan modernisasi Jakarta selama menjabat sebagai gubernur selama dua periode.

Sementara itu, Hoegeng Iman Santoso dikenal sebagai teladan integritas dan kejujuran selama mengabdi di institusi kepolisian.

 

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