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Peringatan Hari Pahlawan 2026, Gus Ipul Pimpin Upacara Ziarah di TMPNU Kalibata

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |14:57 WIB
Peringatan Hari Pahlawan 2026, Gus Ipul Pimpin Upacara Ziarah di TMPNU Kalibata
Mensos Saifullah Yusuf memimpin Upacara Ziarah Nasional di TMP Kalibata.
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JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 2026 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Bertindak sebagai Pimpinan Ziarah, Mensos Gus Ipul tiba di lokasi upacara sekitar pukul 08.10 WIB dengan mengenakan jas hitam, dasi biru, dan peci. Rangkaian kegiatan diawali dengan peletakan karangan bunga oleh Pimpinan Ziarah di tugu TMPNU Kalibata.

Selanjutnya, Gus Ipul memimpin prosesi mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia.

“Kepada para pahlawan, para syuhada, para pejuang yang telah memerdekakan bangsa ini, mengheningkan cipta mulai,” ucap Gus Ipul.

Usai mengheningkan cipta, Gus Ipul bersama seluruh peserta upacara memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Pasukan Kolonel Penerbang Bambang Baskoro Adi.

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri sejumlah menteri kabinet, kepala lembaga, perwira tinggi TNI-Polri, serta keluarga pahlawan. Selepas upacara, Gus Ipul melanjutkan kegiatan dengan melakukan tabur bunga di area pemakaman.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul melakukan tabur bunga di beberapa makam pahlawan nasional, di antaranya makam Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, dan Menteri Luar Negeri ke-3 RI Agus Salim.

 

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