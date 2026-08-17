Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pimpin Renungan Suci HUT Ke-81 RI di TMP Kalibata, Prabowo Ajak Kenang Jasa Para Pahlawan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |07:11 WIB
Pimpin Renungan Suci HUT Ke-81 RI di TMP Kalibata, Prabowo Ajak Kenang Jasa Para Pahlawan
Presiden Prabowo Subianto di TMP Kalibata (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Minggu (16/8/2026) tengah malam. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Prabowo tampak memberikan penghormatan dan mendoakan arwah para pahlawan Indonesia.

Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci tersebut dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, para menteri, hingga sejumlah petinggi negara lainnya. Setibanya di TMP Kalibata, Presiden Prabowo berjalan menuju area digelarnya upacara.

Prabowo kemudian meletakkan karangan bunga sebagai tanda penghormatan kepada para pahlawan Indonesia. Ia lantas mengajak seluruh peserta upacara untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur dalam membela kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236534//drone-0KRM_large.jpg
HUT ke-81 RI, 1.500 Drone hingga Kembang Api Bakal Meriahkan Langit Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236533//hut_ri-xzch_large.jpg
Peristiwa 17 Agustus: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/338/3236532//cuaca-kVQA_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jakarta pada HUT Ke-81 RI: Cerah Sepanjang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236583//upacara_hut_ri-TkHx_large.jpg
Daftar Lengkap Komandan Upacara 17 Agustus dari Era Jokowi hingga Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/338/3236549//monas-G9ue_large.jpg
Persiapan HUT ke-81 RI di Monas: Ada Panggung Hiburan hingga Tempat Bermain Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/338/3236527//tmp_kalibata-V3DS_large.jpg
Renungan Suci HUT Ke-81 RI, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan TMP Kalibata Malam Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement