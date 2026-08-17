Pimpin Renungan Suci HUT Ke-81 RI di TMP Kalibata, Prabowo Ajak Kenang Jasa Para Pahlawan

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Minggu (16/8/2026) tengah malam. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Prabowo tampak memberikan penghormatan dan mendoakan arwah para pahlawan Indonesia.

Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci tersebut dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, para menteri, hingga sejumlah petinggi negara lainnya. Setibanya di TMP Kalibata, Presiden Prabowo berjalan menuju area digelarnya upacara.

Prabowo kemudian meletakkan karangan bunga sebagai tanda penghormatan kepada para pahlawan Indonesia. Ia lantas mengajak seluruh peserta upacara untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur dalam membela kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia.