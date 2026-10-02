Dilantik Prabowo jadi Wantimpres, Rocky Gerung: Pandangan Saya Tetap Radical Break!

JAKARTA - Aktivis dan pengamat politik Rocky Gerung resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Setelah pelantikan, Rocky menegaskan bergabungnya dia ke dalam pemerintahan tidak mengubah sikap dan pandangannya. Dia menyebut hanya berpindah posisi dari luar ke dalam pemerintahan.

“Ya kan cuman pindah, saya cuman pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Udah,” kata Rocky Gerung.

Rocky Gerung menjelaskan, Wantimpres memiliki fungsi etis dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden, bukan menjalankan tugas teknis pemerintahan.

“Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa dewan pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia kembali menegaskan Wantimpres bertugas bersikap kritis terhadap kebijakan, bukan sekadar mengkritik. “Dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan tuh,” katanya.