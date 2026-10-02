Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilantik Prabowo jadi Wantimpres, Rocky Gerung: Pandangan Saya Tetap Radical Break!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |18:21 WIB
Dilantik Prabowo jadi Wantimpres, Rocky Gerung: Pandangan Saya Tetap Radical Break!
Rocky Gerung/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Aktivis dan pengamat politik Rocky Gerung resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Setelah pelantikan, Rocky menegaskan bergabungnya dia ke dalam pemerintahan tidak mengubah sikap dan pandangannya. Dia menyebut hanya berpindah posisi dari luar ke dalam pemerintahan.

 “Ya kan cuman pindah, saya cuman pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Udah,” kata Rocky Gerung.

Rocky Gerung menjelaskan, Wantimpres memiliki fungsi etis dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden, bukan menjalankan tugas teknis pemerintahan.

“Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa dewan pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden,” ujarnya.

 Oleh karena itu, dia kembali menegaskan Wantimpres bertugas bersikap kritis terhadap kebijakan, bukan sekadar mengkritik. “Dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan tuh,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245641//pemerintah-Y1EI_large.jpg
Profil dan Rekam Jejak Syahganda Nainggolan yang Dilantik Jadi Kepala Bakom RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245617//prabowo_lantik_syahganda_nainggolan_sebagai_kepala_bakom-PVCc_large.jpg
Prabowo Lantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom, Gantikan Qodari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245612//wantimpres-LqzZ_large.jpg
Daftar Lengkap Dewan Pertimbangan Presiden yang Dilantik Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245604//agum_gumelar-xHIQ_large.jpg
Dihubungi Teddy, Agum Gumelar Meluncur ke Istana Jelang Pelantikan Wantimpers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245602//syahganda_nainggolan-qP4y_large.jpg
Diisukan Jadi Kepala Bakom, Syahganda Nainggolan: Wartawan Itu Nyawanya Negara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245598//anwar_usman-Chwb_large.jpg
Datang ke Istana, Paman Gibran Anwar Usman Ngaku Dihubungi Raffi Ahmad
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement