Prabowo Lantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom, Gantikan Qodari

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 106/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Selain itu, Fadli Trihartono sebagai Wakil Kepala Bakom.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan menurut agama Islam, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Pelantikan para pejabat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat yang dilantik. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

(Awaludin)

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