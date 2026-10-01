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Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Begini Kata Jokowi

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |19:21 WIB
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Begini Kata Jokowi
Presiden ke-7 RI, Joko widodo (foto: Okezone)
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SOLO - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik rencana pertemuan lanjutan, antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sangat baik, pertemuan Bapak Presiden Prabowo dengan seluruh tokoh bangsa saya kira sangat baik, termasuk dengan Ibu Mega, sangat baik," kata Jokowi di Solo, Kamis (1/10/2026).

Sebagaimana diketahui, Prabowo dan Megawati sebelumnya bertemu di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada Senin (28/9/2026). Prabowo datang untuk menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Guruh Soekarnoputra.

Rencana pertemuan lanjutan antara Prabowo dan Megawati kemudian disampaikan oleh sejumlah elite Gerindra dan PDIP. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut pertemuan lanjutan tengah diatur.

Dasco bahkan berseloroh mengenai rencana makan nasi goreng bersama. Ia menyebut pertemuan sebelumnya berlangsung pada waktu yang tanggung sehingga jamuan nasi goreng belum sempat disajikan.

"Kemarin itu nasi goreng yang belum keluar, karena belum jam makan malam," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

 

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