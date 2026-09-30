Prabowo-Megawati Bakal Kembali Bertemu 17 Oktober, Qodari: Kita Sambut Gembira

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal kembali bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Terkait kabar tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, waktu pertemuan masih menunggu kabar selanjutnya, terutama menyesuaikan kegiatan dari Prabowo dan Megawati.

"Mengenai pertemuan berikutnya, kita tunggu saja kabar selanjutnya. Tentunya menyesuaikan dengan kegiatan dan kesibukan dari Bapak Presiden dan Ibu Megawati," kata Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Qodari menyambut positif rencana pertemuan lanjutan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP itu. Menurutnya, komunikasi dan silaturahmi antara para pemimpin bangsa perlu terus dijaga.

"Tentu yang kita sambut gembira adalah bahwa para pemimpin bangsa, tokoh-tokoh kita bisa bertemu setiap saat dalam suasana yang positif, silaturahmi tetap berjalan dengan lancar," ujarnya.

Dia mengatakan, Prabowo telah berkali-kali menyampaikan pentingnya komunikasi antarpemimpin dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

"Dan Bapak Presiden sudah menyampaikan berkali-kali bahwa masalah bangsa kita akan bisa diselesaikan kalau para pemimpin saling bisa berkomunikasi dan kompak dalam silaturahmi," pungkasnya.