Prabowo Gelar Ratas soal Pengentasan Narkoba di Istana Siang Ini

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto (foto: Okezone/Binti)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas), terkait pengentasan permasalahan narkoba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9/2026) siang.

Dari pantauan Okezone, sejumlah menteri dan pejabat terkait telah hadir di Istana. Mereka di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria.

Brian mengatakan, rapat tersebut membahas upaya pengentasan permasalahan narkoba. Ia menyebut membawa salah satu peneliti dan dosen Universitas Indonesia (UI) untuk membahas hasil penelitian terkait narkoba dan ketergantungan.

"Pengentasan permasalahan narkoba, ya. Jadi tadi saya juga diminta membawa salah satu peneliti, dosen UI, kaitannya dengan narkoba, ketergantungan, dan seterusnya," kata Brian kepada awak media sebelum ratas.

"Jadi, mana hasil-hasil penelitian yang sudah dikembangkan di kampus, kita akan sinergikan dengan kebutuhan yang ada di BNN, atau terapi, atau Kementerian Kesehatan. Itu topiknya, ya," tambahnya.

Saat ditanya apakah objek penelitian terkait narkoba tersebut manusia atau hal lainnya, Brian mengatakan penelitian mencakup berbagai aspek.

"Dua-duanya. Semuanya, ya, semuanya," bebernya.