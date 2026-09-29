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Diledek saat Motor Mogok, 2 Pria di Jaktim Saling Tusuk

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |04:01 WIB
Diledek saat Motor Mogok, 2 Pria di Jaktim Saling Tusuk
Ilustrasi penusukan (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Dua orang pria berinisial P dan JCS saling tusuk di Jalan Kerja Bakti, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kejadian tersebut dipicu ledekan P saat JCS tengah mendorong motornya yang mogok.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Made Budi mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 22.45 WIB. Akibat kejadian itu, P mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya.

"Korban menderita luka di tangan kanan, kepala atas sebelah kiri, luka tusuk di bagian punggung, dan memar di bagian bawah mata sebelah kiri," kata Made, Senin (28/9/2026).

Dia menjelaskan, pihak kepolisian mulanya menerima informasi terkait adanya peristiwa penusukan itu. Pihak kepolisian kemudian mendatangi lokasi kejadian setelah menerima laporan.

"Piket mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) dan mendapatkan korban berada di TKP dalam keadaan terluka, selanjutnya korban dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum," imbuhnya.

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Topik Artikel :
bentrok kekerasan Penganiayaan
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