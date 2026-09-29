Prabowo Realisasikan Ambulans Udara, Percepat Layanan Kesehatan Daerah Terpencil

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mulai merealisasikan program ambulans udara untuk mempermudah masyarakat di daerah terisolasi atau sulit dijangkau melalui jalur darat mengakses layanan kesehatan.

Sebagai bagian dari persiapan operasional, pemerintah telah melakukan uji coba melalui latihan evakuasi medis menggunakan helikopter di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

Melalui program tersebut, Prabowo berharap kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang membutuhkan pertolongan darurat.

“Kita akan membuat ambulans udara, helikopter-helikopter dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai. Supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit,” ujar Prabowo, dikutip dari akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (28/9/2026).

Prabowo kemudian menyoroti sulitnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah daerah, khususnya ibu-ibu yang membutuhkan penanganan medis saat melahirkan.