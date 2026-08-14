Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Mau Buat Ambulans Udara, Dapat Laporan Ibu Hamil Tempuh Berjam-jam ke Rumah Sakit

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |18:10 WIB
Prabowo Mau Buat Ambulans Udara, Dapat Laporan Ibu Hamil Tempuh Berjam-jam ke Rumah Sakit
Presiden Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan bahwa banyak ibu hamil harus menempuh waktu berjam-jam untuk melahirkan. Oleh karena itu, Pemerintah akan membuat ambulans udara menggunakan helikopter hingga pesawat kecil.

Hal itu ia sampaikan dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan, ambulans udara itu disiapkan agar masyarakat yang sakit tetap bisa dievakuasi meski tinggal di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan darat.

"Negara harus hadir sedekat mungkin dengan rakyat, untuk itu kita akan buat ambulans udara dengan heli dan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, pasir, sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa tidak dievakuasi ketika dia sakit," kata Prabowo.

Prabowo mengaku mendapat laporan mengenai ibu yang meninggal saat melahirkan karena harus menempuh perjalanan hingga berjam-jam menuju fasilitas kesehatan.

"Saya mendapat laporan, banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah, harus 9 jam karena tidak ada jalan baik, karena tidak ada jembatan bagus, akhirnya ibu-ibu harus meninggal," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/320/3236501//ekonomi_di_indonesia-B7LS_large.jpg
Prabowo Patok PDB 6 Persen Dinilai Terlalu Optimistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/320/3236454//prabowo-swv3_large.jpg
Ekonomi Berdaulat Jadi Arah Prabowo, Investasi Rp1.931 Triliun Harus Berdampak bagi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236452//petani-sKIP_large.jpg
Prabowo Undang Petani hingga Buruh Pabrik Ikuti Upacara HUT Ke-81 RI di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236446//prabowo-p2I8_large.jpeg
Prabowo Kirim 50 Ribu Paket Sembako untuk Korban Gempa NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236438//prabowo-DLrA_large.jpg
Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc, Istana Tegaskan Tak Terbatas Benahi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236428//mensesneg-cfRn_large.jpg
Istana Pastikan Bakal Selektif Terkait Wacana Kewarganegaraan Ganda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement