Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Sebut DPR Jadi Korban Manipulasi Konten Hoaks

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |18:06 WIB
Puan Sebut DPR Jadi Korban Manipulasi Konten Hoaks
Puan Sebut DPR Jadi Korban Manipulasi Konten Hoaks
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, perkembangan dunia digital menimbulkan masalah baru yaitu manipulasi konten hoaks. Tak tanggung, lembaganya juga kerap kali menjadi sasaran target.

Puan awalnya menyebut di tengah derasnya arus informasi, semua pihak harus menjaga ruang publik agar tidak di isi oleh pihak yang mau memecah belah.

"Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, Kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah," kata Puan dalam rapat paripurna DPR, Jumat (14/8/2026).

Konvergensi digital ini, kata dia, membuka ruang masyarakat untuk menerima informasi lebih luas dan melakukan kritik. Namun, tak sedikit arus informasi yang makin besar itu membawa informasi-informasi yang dimanipulasi.

"Derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah," ujarnya.

Puan menyinggung DPR RI juga kerap jadi sasaran informasi yang keliru. Mulai dari kutipan palsu, hingga kemunculan video lama yang tidak sesuai konteks.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236438//prabowo-DLrA_large.jpg
Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc, Istana Tegaskan Tak Terbatas Benahi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236428//mensesneg-cfRn_large.jpg
Istana Pastikan Bakal Selektif Terkait Wacana Kewarganegaraan Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236422//jokowi-fYZ7_large.jpg
Jokowi Disebut Bapak Infrastruktur, DPD: Bukan Sekadar Beri Julukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236349//mensesneg-G7AX_large.jpg
Penjelasan Istana soal Konsep Ambulans Udara-Dokter Terbang yang Diusulkan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236277//menkum-wdO3_large.jpg
Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc Usut Direksi BUMN 30 Tahun Terakhir, Menkum: Itu Warning
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236274//prabowo_subianto-QzXS_large.jpg
Prabowo: Kekayaan Indonesia Harus Diubah Jadi Kekuatan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement