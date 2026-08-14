Deretan Poin Penting Pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan capaian pemerintah sekaligus sejumlah agenda pembangunan yang akan dilanjutkan dalam pemerintahannya.

Berikut sejumlah poin penting yang disampaikan Prabowo di antaranya:

- Gaji Hakim Naik hingga 280 Persen

Di bidang hukum, Prabowo menyoroti peningkatan kesejahteraan hakim yang kenaikannya mencapai 280 persen, terutama bagi hakim pada jenjang paling junior. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat kesejahteraan, kehormatan, dan independensi hakim. Bahkan, Prabowo berencana memprioritaskan pembangunan rumah bagi hakim dan petugas pengadilan.

Menurut Prabowo, Ketua Mahkamah Agung telah menerima informasi bahwa penghasilan Ketua MA Indonesia kini berada di atas Ketua MA Singapura. Sementara rata-rata penghasilan hakim junior Indonesia disebut telah melampaui hakim junior Malaysia.

- Renovasi Sekolah dan Pesantren Rampung 2029

Sektor pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah. Renovasi sekolah dan pesantren di berbagai daerah ditargetkan dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2029.

Program tersebut diarahkan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebelumnya, pemerintah juga telah melaporkan perbaikan ribuan gedung sekolah dan madrasah.