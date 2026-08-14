Momen Prabowo Sapa 8 Tamu Istimewa di Sidang Tahunan MPR, Siapa Saja?

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memperkenalkan delapan tamu istimewa, saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (14/8/2026).

Delapan tamu istimewa ini merupakan masyarakat yang merasakan langsung program-program andalan era Presiden Prabowo. Mereka dari siswa Sekolah Rakyat, penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG, hingga bantuan sosial ATENSI.

1. Joko Purnomo

Presiden Prabowo memperkenalkan Joko Purnomo yang merupakan petani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Joko mendapat manfaat dari manfaat dari penurunan harga pupuk.

“Hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur,” ucap Prabowo.

“Pak Joko telah 20 tahun bertani. Dengan air teknologi dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah, ia sekarang mampu panen tiga kali setahun. Dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar,” sambungnya.

2. Kristina Beno

Sosok istimewa selanjutnya, Prabowo memperkenalkan Kristina Beno, siswa penerima manfaat MBG.

“Hari ini hadir bersama kita Kristina Beno, siswi kelas 6 Sekolah Dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina. Terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas sini,” ungkap Prabowo.

Kristina mendapat manfaat dari MBG. Kini, ia menjadi lebih rajin bersekolah.

“MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Kristina dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat,” ungkapnya.