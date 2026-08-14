Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Sapa 8 Tamu Istimewa di Sidang Tahunan MPR, Siapa Saja?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |15:21 WIB
Momen Prabowo Sapa 8 Tamu Istimewa di Sidang Tahunan MPR, Siapa Saja?
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memperkenalkan delapan tamu istimewa, saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (14/8/2026).

Delapan tamu istimewa ini merupakan masyarakat yang merasakan langsung program-program andalan era Presiden Prabowo. Mereka dari siswa Sekolah Rakyat, penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG, hingga bantuan sosial ATENSI.

1. Joko Purnomo

Presiden Prabowo memperkenalkan Joko Purnomo yang merupakan petani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Joko mendapat manfaat dari manfaat dari penurunan harga pupuk.

“Hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur,” ucap Prabowo.

“Pak Joko telah 20 tahun bertani. Dengan air teknologi dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah, ia sekarang mampu panen tiga kali setahun. Dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar,” sambungnya.

2. Kristina Beno

Sosok istimewa selanjutnya, Prabowo memperkenalkan Kristina Beno, siswa penerima manfaat MBG.

“Hari ini hadir bersama kita Kristina Beno, siswi kelas 6 Sekolah Dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina. Terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas sini,” ungkap Prabowo.

Kristina mendapat manfaat dari MBG. Kini, ia menjadi lebih rajin bersekolah.

“MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Kristina dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/320/3236501//ekonomi_di_indonesia-B7LS_large.jpg
Prabowo Patok PDB 6 Persen Dinilai Terlalu Optimistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/320/3236454//prabowo-swv3_large.jpg
Ekonomi Berdaulat Jadi Arah Prabowo, Investasi Rp1.931 Triliun Harus Berdampak bagi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236452//petani-sKIP_large.jpg
Prabowo Undang Petani hingga Buruh Pabrik Ikuti Upacara HUT Ke-81 RI di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236446//prabowo-p2I8_large.jpeg
Prabowo Kirim 50 Ribu Paket Sembako untuk Korban Gempa NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236438//prabowo-DLrA_large.jpg
Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc, Istana Tegaskan Tak Terbatas Benahi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236428//mensesneg-cfRn_large.jpg
Istana Pastikan Bakal Selektif Terkait Wacana Kewarganegaraan Ganda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement