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Prabowo: Kita Akan Mulai Pembelajaran Bahasa Asing dari Kelas 1 SD

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |14:04 WIB
Prabowo: Kita Akan Mulai Pembelajaran Bahasa Asing dari Kelas 1 SD
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Isra T/Okezone)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya menguasai bahasa asing bagi anak-anak di era sekarang. Ia pun merencanakan pembelajaran bahasa asing akan dimulai pada tingkat awal sekolah dasar (SD).

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik. Termasuk bahasa asing, bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. SD kelas satu mereka harus mulai bahasa asing," kata Prabowo.

Prabowo lantas menyebutkan sejumlah bahasa asing yang dinilai perlu dipelajari, di antaranya Bahasa Mandarin, Inggris, Prancis, Arab, Jepang, dan Spanyol. Menurutnya, pembelajaran bahasa asing sejak usia dini dinilai lebih efektif.

"Dari kecil, di bawah 11 tahun 12 tahun mereka lebih cepat belajar," ujarnya.

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