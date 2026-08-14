Momen Prabowo Salami Jokowi, Saling Hormat-Beri Gestur Jempol Usai Pidato Sidang Tahunan MPR

Momen Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI (Foto: Tangkapan layar)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto selesai menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (14/8/2026). Usai berpidato, Prabowo menyalami satu per satu Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terdahulu, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, Prabowo turun dari mimbar pidato dan menyalami tamu yang hadir setelah sidang ditutup oleh Ketua DPD Sultan Najamuddin. Usai menyalami para tamu yang hadir, Prabowo kemudian berjalan mengarah tempat Presiden dan Wakil Presiden terdahulu.

Di sana, terlihat Presiden Prabowo menyalami lebih dulu Jokowi. Kemudian, awalnya memberi hormat kepada suami Iriana itu. Selanjutnya Jokowi balas memberi hormat dan terlihat bersalaman.

Prabowo dan Jokowi juga tampak saling berbincang singkat. Keduanya sempat tertawa bersama. Jokowi juga terlihat memberiian gestur jempol kepada Prabowo.

Kemudian, Prabowo lanjut menyalami Wapres ke-11 RI Boediono yang juga terlihat memberikan gestur jempol. Selanjutnya, Prabowo turut menyalami Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan pejabat-pejabat lainnya.

Sebagai informasi, setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, acara selanjutnya pembukaan masa sidang DPR tahun 2026-2027.

Nantinya, Presiden Prabowo juga akan memberikan pidato kenegaraan dan penyampaian RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dalam rapat paripurna DPR.

(Arief Setyadi )

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